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مستشفى زيف في صفد: وصل خلال يوم السبت 13 جريحا من مناطق القتال

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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