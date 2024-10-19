وفاءا لدماء السنوار: رسائل يمنية للعدو الصهيوني وحلفائه

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بأسىى واسع وتفاعل رسمي وشعبي عبر الشارع اليمني عن خسارة كبيرة للامة الاسلامية باستشهاد القائد يحيى السنوار الذي اسلم روحه مشتبكا يواجه الصهاينة اضافة الى تاريخه الجهادي وعملية طوفان الاقصى التي شكلت منعطفا استراتيجيا على الكيان الاسرائيلي .

ردود الفعل اليمنية اكدت ان استشهاد السنوار لن يزيد المقاومة واحرار الأمة إلا اصرارا على طريق التحرير وسط استمرار وتعزيز ودعم جبهة اسناد فلسطين ولبنان بالجهاد عسكريا وسياسيا واعلاميا في كل الاتجاهات حتى ايقاف العدوان ورفع الحصار.

القوات المسلحة اكدت استمرار فرض حصارها البحري على كل السفن المرتبطة بالعدو الاسرائيلي وتصعيد عملياتها في عمق الكيان.

واشار المكتب السياسي لانصار الله ان اليمن ماض في ايلام العدو حتى وقف حرب الابادة فيماشددت رابطة علماء اليمن على وجوب تحرك الشعوب المساند لغزة والضغط على الانظمة المطبعة والمتخاذلة.

السيد عبد الملك الحوثي في كلمته بنعي السنوار اشاد بعطاء وتماسك حركة حماس وتقديمها للشهداء ولم تتأثر ولم تضع راية الجهاد.

القوى والمكونات السياسية عبرت بدورها عن فشل مخططات العدو في كل مرة يستشهد فيها قيادات وعظماء واكد رئيس المجلس السياسي الاعلى ان اليمن لن يتوانى عن نصرة فلسطين ولبنان .