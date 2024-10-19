السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي: استمرار جرائم الاحتلال وامتداد رقعة الاعتداءات الى باقي البلدان الاسلامية هو نتيجة دعم اميركا ودول غربية غير القانوني لهذا الكيان

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

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