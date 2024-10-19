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رئيس مجلس الشورى في حركة حماس محمد اسماعيل درويش يعرب عن شكره لقائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني لدعمهم الثابت للمقاومة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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