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محمد اسماعيل درويش يؤكد عزم المجاهدين مواصلة كفاحهم المشروع ضد الاحتلال معتبرا ان اغتيال قادة المقاومة لن يضر بمسيرة الجهاد

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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