السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

محمد اسماعيل درويش يدعو الدول الاسلامية والمنظمات الدولية للتعبئة من اجل ايصال المساعدات الى اهالي غزة العزل

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :