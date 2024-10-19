الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال هذه السنة

العالم - مصر

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها قررت، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، تأجيل جلستها المقبلة لمدة 6 أشهر، وزيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد 17 جنيهًا لكل لتر، و"بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر، و"بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر.

كما تم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المُورد لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه لكل طن.

وقررت اللجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل م3، مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وتحركت أسعار البنزين والسولار في مصر في الاتجاه الصاعد، نحو 12 زيادة، طوال 4 سنوات منذ عام 2020 وحتى اليوم.

وكانت القاهرة قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على رفع قيمة القرض الخاص بها إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها.