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مراسل القناة 14 العبرية: إصابة قائد سرية في الكتيبة 52 بجروح خطيرة خلال القتال في جباليا اليوم

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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