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وزير الخارجية الإيراني يغادر اسطنبول عائدا الى طهران بعد جولة إقليمية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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