السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في المنارة بإصبع الجليل

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :