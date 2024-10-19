مخرج إيراني يرد على ترامب بعد الهجوم على فيلمه 

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وقام علي عباسي بإعادة منشور ترامب الذي انتقد خلاله فيلم "The Apprentice" عبر حسابه الرسمي على "اكس" ورد عليه قائلا: "شكرًا لعودتك إلينا، وأنا متاح للحديث أكثر إذا كنت تريد، اليوم هو يوم صعب مع وجود الكثير من الضغط على الفيلم ولكن قد أتمكن من الاتصال بك غدًا".

وانتقد دونالد ترامب وهاجم أبطال وصناع فيلم السيرة الذاتية " المتدرب-The Apprentice" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "Truth" وعلق: "فيلم مزيف وعديم المستوى كتب عني بعنوان "المتدرب"، هل لديهم الحق في استخدام هذا الاسم دون موافقة؟ إنها مهمة رخيصة وتشهيرية ومثيرة للاشمئزاز سياسيًا، الفيلم تم طرحه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مباشرة، لمحاولة إيذاء أعظم حركة سياسية في تاريخ بلادنا (أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، كاتب هذه الكومة من القمامة جابي شيرمان هو شخص وضيع وعديم الموهبة والذي فقد مصداقيته على نطاق واسع منذ فترة طويلة".

واستكمل: "من المحزن جدًا أن يسمح لمثل الأشخاص المشاركين في هذا المشروع الذي نأمل أن لا ينجح، أن يقولوا ويفعلوا ما يريدون من أجل إيذاء حركة سياسية، وهي أكبر بكثير من أي واحد منا".

عنوان الفيلم "The Apprentice" عن عنوان برنامج واقع تلفزيوني يحمل نفس الاسم عرض لأول مرة عام 2004 من تأليف المنتج الإنجليزي مارك بورنيت، وقدمه رجل الأعمال دونالد ترامب، وتقوم فكرة البرنامج على مجموعة من الشباب الذين يحلمون أن يصبحوا رجال أعمال محترفين من خلال عدد من المهمات التي يقومون بإنجازها من أجل الفوز باللقب ومبلغ مالي يقدر بـ250 ألف دولار، واستمر البرنامج لـ15 موسم قام بتقديمهم جميعًا دونالد ترامب حتى استبداله الممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر في الموسم الـ15 عام 2017.

تدور أحداث فيلم "The Apprentice" بنهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حول بداية مسيرة رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة المحامي روي كوهن، ويجسد ترامب بالأحداث الممثل الأمريكي سيباستيان ستان ويشاركه البطولة الممثل جيريمي ستروج ومارتن دونوفان.