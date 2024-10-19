وزير الخارجية الايراني يغادر اسطنبول عائدا إلى طهران

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وعمان والأردن ومصر، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

والتقى عراقجي خلال هذه الزيارات كبار المسؤولين في هذه الدول وتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

وتعد إسطنبول الوجهة التاسعة لجولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية.

وستستمر الإجراءات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الحساسة والمتوترة التي تمر بها المنطقة من أجل منع انتشار الصراعات ووقف مجازر الكيان الصهيوني، حتى يتم إرساء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.