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بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تنفي أي صلة لايران بهجوم الطائرة المسيّرة على مقر إقامة نتنياهو في قيسارية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

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