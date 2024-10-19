السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي من الكتيبة 5030 لواء ألون 288 متأثرا باصابته في 9 اكتوبر 2024 خلال المعارك جنوب لبنان

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :