السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الإحتلال على حاجز دوتان جنوب غرب جنين

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :