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متحدث الخارجية الايرانية ردا على الهجوم المزعوم على مقر إقامة نتنياهو: الكيان الصهيوني تأسس على قاعدة الأكاذيب وتحريف الحقائق

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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