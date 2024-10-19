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مصادر فلسطينية:عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الإحتلال مربعا سكنيا على رؤوس ساكنيه قرب مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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