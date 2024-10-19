السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

15 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الإحتلال مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :