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73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين بمجزرة إسرائيلية مروعة في بيت لاهيا

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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