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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لقوات الإحتلال في مستوطنة المنارة بصلية صاروخية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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