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مدير عام مكتب الاعلام الحكومي بغزة: مستشفيان من أصل 4 بشمال القطاع يعملان فقط

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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