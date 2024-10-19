السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :