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المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة روش بينا جنوب شرق صفد بصلية صاروخية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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