السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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مروحية إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

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