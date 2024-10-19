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إصابات جراء قصف الطائرات المسيّرة للإحتلال شاليه يؤوي نازحين بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

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