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خليل الحية: لن يستجيب شعبنا في قطاع غزة لخطة الجنرالات الإسرائيلية الرامية للتهجير

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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