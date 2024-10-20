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ايران تعلق على مزاعم الكيان الصهيوني بشأن الهجوم على مقر إقامة نتنياهو

ايران تعلق على مزاعم الكيان الصهيوني بشأن الهجوم على مقر إقامة نتنياهو
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

رفضت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة بشدة مزاعم واتهامات تل أبيب بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

العالم - إیران

وقالت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى الامم المتحدة يوم السبت بالتوقيت المحلي ردا على سؤال حول اتهامات الكيان الصهيوني لإيران فيما يتعلق بدورها في هجوم الطائرة المسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: "لقد قمنا بالرد على الكيان الاسائيلي بالفعل سابقا".

وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية السبت، أن مقر اقامة نتنياهو تم استهدافه بطائرة مسيرة ، وقالت إن العديد من سيارات الإسعاف وقوات الشرطة تمركزت بالقرب من المكان.

وأعلنت القناة 11 الصهيونية أن هذه الطائرة المسيرة استهدفت بشكل مباشر مقر إقامة نتنياهو من لبنان بعد أن قطعت مسافة 70 كيلومترا، ويمكن رؤية الدخان الناتج عن انفجارها من مسافة بعيدة.

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