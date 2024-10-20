الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المكتب السياسي لانصار الله: ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك الجاد والفاعل للضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه وجرائمه

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :