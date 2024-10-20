الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه وبلدات محيطة بها في إصبع الجليل

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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