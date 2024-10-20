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سرايا القدس-كتيبة جنين:يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص بمحور العياش

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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