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قوات الإحتلال تقتحم مدينة جنين من حاجز الجلمة بالضفة الغربية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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