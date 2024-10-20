الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الإحتلال: صفارات الانذار تدوي في مروم بالجولان الشمالي خشية تسلل طائرات مسيّرة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :