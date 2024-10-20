الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير المستشفى الاندونيسي بشمال قطاع غزة يناشد العالم بشكل عاجل لحماية الطاقم الطبي والمرضى في ظل حصار المستشفى واستهدافه من الإحتلال

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :