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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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