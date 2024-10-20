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اللواء رشيد: الشهيد السنوار ألحق بالكيان الصهيوني هزيمة لا تعوض

اللواء رشيد: الشهيد السنوار ألحق بالكيان الصهيوني هزيمة لا تعوض
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

اصدر قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، بيانا بمناسبة استشهاد يحيى السنوار اكد فيه ان الشهيد السنوار رفع مستوى القتال ضد الكيان الصهيوني والحق بهذا الكيان البغيض هزيمة لا يمكنه تعويضها.

العالم - ايران

وأضاف اللواء في حرس الثورة الاسلامية غلام علي رشيد في بيان له مساء السبت: الشهيد المجاهد القائد البطل الشهيد أبو إبراهيم يحيى السنوار؛ هذه الشخصية الفريدة لمحور المقاومة، الذي قضى أكثر من عقدين من حياته المثمرة في أسر الكيان الصهيوني المجرم القاتل للأطفال، نال أخيراً من ربه ثمن عقود عديدة من الجهاد الشجاع والمشرف والمضحي والنضال الدؤوب في ميدان الجهاد ضد الكيان المزيف والإرهابي.

وتابع: بحنكته وتفكيره الاستراتيجي وفهمه العميق لنوايا العدو الصهيوني ونقاط القوة والضعف لديه، جعل التنظيم القتالي لحركة حماس فعالا، وبتخطيطه لعملية طوفان الأقصى التاريخية والفريدة من نوعها، رفع مستوى النضال ضد الكيان الصهيوني، وألحق بهذا الكيان البغيض هزيمة نكراء، وأخيراً، مستلهماً من سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) اختار ببطولة وثبات ومظلومية، النصر العظيم وهو الشهادة ورفض الخنوع للتسوية والحياة المذلة والتعايش مع الصهاينة السائرين على نهج يزيد.

واردف اللواء رشيد: أن العدو الجاهل والأعمى، اكثر عجزا من ان يدرك مفهوم الشهادة ومكانتها السامية عند الله، ولكن ينبغي أن يعلم؛ انه باستشهاد يحيى السنوار وغيره من قادة محور المقاومة الشهداء، ستصبح الضربات الناجمة عن الموجات الهادرة للمقاومة والمناهضة للظلم اكثر تدميرا على الأسس الخبيثة للجور والاستكبار ، وسيبدد المتعلمون في مدرسة الجهاد والاستشهاد حلم الأمن والسلام من أعين الاستكبار العالمي وكلبه المسعور بالمنطقة والأراضي المحتلة ، وقريباً سيذيقون حياة الصهاينة وحماتهم المقيتين طعم الذل والتهجير.

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