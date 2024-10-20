الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية:جرائم الابادة الاسرائيلية في بيت لاهيا وشمال غزة تعكس الحقد والاجرام الذي بلغ بالعدو

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :