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مصادر فلسطينية:غارات اسرائيلية تستهدف الفالوجا ومحيط ابو شرار في جباليا شمال غزة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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