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مصادر لبنانية: الاحتلال يشن غارات على اطراف دير سريان وقصف على الخيام

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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