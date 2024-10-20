معلومات عن لواء 'بيسلماخ' الصهيوني الذي اغتال الشهيد السنوار

العالم -فلسطين

ماذا نعرف عن "بيسلماخ"؟

يحمل اسم "مدرسة سلاح المشاة وقادة المجموعات في زمن الحرب".

تأسس عام 1974 بقيادة العقيد يعقوب حسداي.

مسؤول عن تدريب جميع قادة فرق المشاة ورقباء الفصائل.

للواء ثلاث قواعد تقع جميعها في منطقة النقب.

انتقل للقتال في رفح مايو الماضي.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن "السنوار قتل على يد عناصر دورية روتينية الأربعاء".

وكان جنود من اللواء 828 (بيسلماخ) يتحركون عبر مدينة رفح "عندما صادفوا ثلاثة مسلحين فلسطينيين" وفق قول الإسرائيليين.

بينما طاردهم الجنود، انفصل الشهيد السنوار عن الاثنين الآخرين.

وفق وسائل إعلام ومسؤولين عسكريين إسرائيليون فإنه لم تكن هناك معلومات استخبارية مسبقة تشير إلى وجود الشهيد السنوار في المنطقة.

وبثّ الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو التُقط "قبل لحظات قليلة" من استشهاد القائد السنوار يظهر فيه زعيم حركة حماس وهو جالس بصلابة على أريكة في غرفة معيشة مدمّرة في الطبقة الأولى من مبنى مدمّر جزئيا، وكان يعاني إصابة خطرة في إحدى يديه بينما أخفى وجهه بكوفية وهو يرمي عصا على طائرة مسيّرة كانت تقترب منه خلال لحظاته الأخيرة.