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جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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