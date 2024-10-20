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شاهد/المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا بالجولان المحتل

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف هدف حيوي بالطيران المسير في الجولان المحتل، فجر اليوم، ردا على مجازر الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان.

العالم - العراق

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)
صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 20-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.


(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الاحد ١٦ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ هـ

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