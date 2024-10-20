الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال:الهجوم على قيسارية كشف صعوبة تعامل المنظومة الدفاعية الاسرائيلية مع المسيرات

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :