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حزب الله:قصفنا مستعمرة كريات شمونة بالصواريخ دعما لغزة ودفاع عن لبنان

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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