العراق يلغي ترخيص قناة MBC بعد تطاولها على قادة المقاومة

العالم - العراق

وقالت الهيئة إن قرارها ينطلق من الواجب الموكل إليها بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة.

وأكدت الهيئة أنه “بالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق”.

وأضافت “نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا الى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها”.

وأمس، اقتحم متظاهرون غاضبون في بغداد مكاتب قناة أم بي سي السعودية احتجاجاً على تقرير اخباري بثته أمس وصفت فيه قادة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق "بالارهابيين".

وكانت قناة ام بي سي السعودية بثت تقريرا بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين”، سرعان ما انتشر على حسابات التواصل الاجتماعي وأثار غضب الجمهور.

وأشاد التقرير باغتيال العدو الاسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.