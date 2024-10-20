الاحتلال يبدأ بعملية إبادة جماعية في بيت لاهيا بقتل 100 فلسطيني

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس ان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، يتعرض منذ ساعات الليل لعملية إبادة جماعية للسكان.

وأكد ان الطائرات الحربية الاسرائيلية بدأت منذ أمس نسف منازل المواطنين ومربعات سكنية واستهداف المواطنين الذين يحاولون الهروب من القصف في مخيم جباليا.

وأشار مراسل العالم الی مجزرة اخری ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا بقصف مربع سكني تقطنه عدة عائلات منهم عائلة الشريف، العبيد، الدويري وعوائل اخری، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 100 شهيد وعشرات الاصابات والمفقودين تحت ركام هذا المربع السكني الذي تم استهدافه دون سابق انذار أو تحذير.

وبيّن مراسل العالم ان ساحة مستشفی كمال عدوان تمتلئ بجثامين الشهداء جراء هذه الجريمة الاسرائيلية في شمال القطاع.

وتتعرض مناطق شمال قطاع غزة الی عملية ابادة جماعية وتطهير عرقي ينفذه الاحتلال الاسرائيلي، حيث يتقصد جيش الاحتلال بمنع تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة والتعمد في قتل جميع سكان هذه المنطقة من غزة، فيستهدف النازحين والمواطنين ويدمر البيوت والمربعات السكنية علی رؤوسهم ولايسمح لهم بالخروج من المنطقة فقد حاصر جميع المنافذ والجهات ويستهدف أي مواطن يحاول الخروج من هذه المنطقة وهناك عمليات أسر للعديد من المواطنين و الشبان في مخيم جباليا.