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رئيس البرلمان الايراني:على الاتحاد الاوروبي والمشاغبين ان يعلموا بان الجزر الايرانية الثلاث جزء من الاراضي الايرانية ولا يختبروا ارادة ايران بهذا الشان

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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