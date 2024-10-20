الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف:عملية طوفان الاقصى تعتبر احدى ملاحم جهاد الشهيد السنوار التي غيرت المعادلات الامنية للاحتلال

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :