معلومات لافتة.. من هي زوجة الشهيد يحيى السنوار؟

العالم - فلسطين

وبحسب اللقطات المنشورة، ظهر عدد من الأطفال وسيدة أكد جيش الاحتلال أنهم عائلة يحيى السنوار.

ومن جانبها، رفضت حركة حماس تعليقات الإحتلال بأنها «محاولة يائسة لإنقاذ ماء وجه جيشهم المهزوم، الذي أذله القائد السنوار وإخوته»، وأكدت الحركة أن السنوار استشهد أثناء مشاركته في ساحة المعركة، بعد أن أمضى العام الماضي يتحرك عبر جبهات قتالية مختلفة في قطاع غزة.

من هي عائلة يحيى السنوار؟

لا توجد معلومات موثوقة حول عائلة السنوار؛ إذ أبعد قائد حركة حماس، الذي اغتيل على أيدي جيش الاحتلال حياته الشخصية عن وسائل الإعلام.

وبحسب ما جاء في وسائل إعلام فلسطينية، فإن زوجة السنوار اسمها سمر محمد أبو زمر، من مواليد سبعينات القرن الماضي، وتصغر يحيى السنوار بـ18 عاما، وهي حاصلة على ماجستير تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة.

وتنحدر زوجة السنوار من قبيلة صالحة المشهورة بين قبائل فلسطين، وترجع أصولها إلى عائلة أبو زمر الفلسطينية الغزاوية وهي عائلة معروفة بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتزوج السنوار بسمر أبو زمر عام 2011، وعقد قرانهما في مسجد النّور والإيمان، وذلك بعد أن أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية في العام نفسه في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الشهيرة.

وعلى الرغم من مزاعم جيش الاحتلال بأن السنوار كان في النفق مع أطفاله الذين بلغ عددهم 3، فإن وسائل الإعلام ذكرت أن السنوار لديه ولدا واحدا فقط دون توافر أي معلومات إضافية.