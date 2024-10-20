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مراسل العالم..

عملية استهداف بيت نتنياهو يغير وتيرة قصف لبنان

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

غيرت عملية استهداف بيت بنيامين نتنياهو، وتيرة الهجمات الاسرائيلية علی لبنان من وتيرة هجومية الی وتيرة دفاعية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في بعلبك ان وتيرة الهجمات الاسرائيلية انخفض بشكل ملحوظ، وخفت عدد الغارات الاسرائيلية من 20 غارة الی 4 أو 6 غارات في اليوم.

ورأی مراسل العالم ان لجوء الاحتلال الی الحالة الدفاعية بدلاً من الحالة الهجومية، يعود الی الانتصارات التي حققتها المقاومة في اشتباكاتها مع قواته علی الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتعميق الهجمات الی داخل الاراضي المحتلة وايضاً استهداف بيت رئيس وزراء الاحتلال في منطقة القيساريا بتل أبيب، بمسيرة.

وأشار الی ان قصف البقاع، شرقي لبنان، أصبحت عملية انتقامية ينفذها الاحتلال الاسرائيلي لمنع الاهالي من البقاء في هذه المنطقة واخلائها، الا ان المواطنين اللبنانيين لايبالون بهذه التهديدات ولايزالون منهمكين بأشغالهم وأعمالهم في المنطقة دون الاكتراث بهجمات الاحتلال.

ونفذ طيران الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس حوالي 6 غارات علی مناطق متعددة في شرق لبنان منها البزالية وصيرة والحلانية وغيرها. واستشهد في هذه الغارات 6 مدنيين وجرح أكثر من 15 آخرين.

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