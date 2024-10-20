الصين تبدي استعدادها لتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعث بالرسالة يوم الأربعاء، ردا على رسالة قد أرسلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت سابق بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الصين في عام 1949.

وقال شي في الرسالة: "ترتبط الصين وكوريا الشمالية بنفس الجبال والأنهار، وتزداد الصداقة التقليدية بين البلدين قوة مع مرور الوقت".

وأضاف: "أنا على استعداد لتقديم مساهمات أكبر، معكم، الرفيق الأمين العام، لقيادة العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية نحو التنمية المستدامة والمستقرة، وتعزيز رفاهية شعبي البلدين بشكل مطرد، وحماية السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي".